

Проведена очная оценка инвалидности еще 28 человек, у которых истек срок инвалидности, назначенной в прошлом комиссией из-за военной травмы, и направления которых были включены в электронную систему для повторного назначения инвалидности.

Об этом сообщили в Минтруда и соцзащиты населения.

Согласно сообщению, 16 из 28 была назначена инвалидность. Диагноз 9 из оставшихся лиц не дает основания для назначения инвалидности, 1 человеку оформили направление на продолжение лечения, а 1 человеку – на повторное обследование.

Minval.az