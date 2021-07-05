Газета The Guardian подготовила заметку на тему вчерашнего взрыва грязевого вулкана на острове Дашлы, расположенном в Каспийском море между поселком Алят и городом Нефтчала, примерно в 30 км от берега.

Эксперт по грязевым вулканам Марк Тингей из австралийского Университета Аделаиды заявил изданию, что в Азербайджане находятся «сотни» грязевых вулканов. Он отметил, что место взрыва примерно соответствует тому, где в 1958 году уже извергался грязевой вулкан.

До конца неясно, что вызывает воспламенение грязевых вулканов. Как пишет The Guardian, наиболее вероятно, что камни, поднимающиеся вверх во время извержения, ударяются друг о друга и это вызывает искру, которая зажигает газ.

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