В Москве скончался известный бакинец, выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист Владимир Меньшов.

Режиссер умер от последствий коронавируса, сообщается на сайте «Мосфильма».

«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что коллектив «Мосфильма» выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича.

«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — добавляется в тексте соболезнования.

Отмечается, что о дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.

Владимир Валентинович снял фильмы, без которых невозможно представить советский и российский кинематограф: «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и «Ширли-мырли».

Minval.az