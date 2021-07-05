Сотрудники полиции принимают превентивные меры по обнаружению оружия на освобожденных территориях.

Как сообщили в Бардинском районном отделении пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского районного отдела полиции совместно с соответствующими структурами Службы государственной безопасности, на территории города Шуша были обнаружены и переданы по назначению 30 гранат, 10 мин к гранатометам, 30 взрывателей УЗРГМ, 1441 патрон различного калибра и другие боеприпасы.

Minval.az