Кандидат в президенты Эстонии и бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас потребовал, чтобы Россия вернула захваченные территории его страны. Речь идет о части Печорского уезда, который сейчас входит в Псковскую область, и части территории за Нарвой (сейчас Ленинградская область).

Об этом он заявил на съезде Консервативной народной партии (EKRE) 4 июля, передает ERR. Именно на нем политика и избрали претендентом на пост главы государства.

«Нет никакой необходимости заключать новое эстонско-российское соглашение о границах. Согласно международному праву еще действует Тартуский мир, заключенный 101 год назад. И определенная им государственная граница. Нет никакой необходимости для легализации преступной оккупации Пецеримаа и окрестностей Нарвы», – сказал Пыллуаас.

Выборы президента Эстонии назначены с 10 августа по 29 сентября.

Minval.az