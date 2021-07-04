Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал безграмотным сравнение российской армии с автомобилем «Запорожец».

«Во-первых, автомобиль «Запорожец» никогда не собирали в России, это достижение украинского автопрома. Россия славится своими КамАЗами и машинами Aurus. <…> Во-вторых, Вооруженные силы России сегодня — это настоящий сплав передовых технологий, духа и профессионализма, в то время как армия НАТО — напыщенность и исключительно служба за деньги», — сказал Шеремет, слова которого приводит РИА Новости.

По словам депутата, другое различие между армиями состоит в том, что НАТО представляет собой агрессивный альянс, в то время как Россия несет миссию защиты своих территорий и миротворчества.

Накануне капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинским СМИ заявил, что сравнение военных сил России и НАТО — это все равно, что сравнивать «Запорожец» и Tesla.

«Что касается Tesla, то это дорогостоящая, но абсолютно ненадежная машина», — заявил в этой связи Шеремет.

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