

«Физулинский и Зангиланский районы были самыми заминированными территориями после Агдама в период 30-летней оккупации».

Об этом сказал председатель Комитета Милли Меджлиса по обороне и безопасности Зияфет Аскеров.

Он отметил, что 3 июля по инициативе Российской Федерации Армения передала азербайджанской стороне карты примерно 92 тысяч мин, установленных в период оккупации в Физулинском и Зангиланском районах. Как проявление гуманизма, азербайджанская сторона передала Армении 15 лиц армянского происхождения, которые были лишены свободы решением суда и отбыли наказание.

«Получение после Агдама карт минных полей, установленных в Физули и Зангилане – свидетельство дипломатического мастерства президента Ильхама Алиева и очередной успех азербайджанской дипломатии. Потому что самые крупные инфраструктурные проекты после Агдама осуществляются в Физули: «Физули имеет стратегическое значение с точки зрения проведения созидательных работ на освобожденных землях. В Физули строятся международный аэропорт, дороги в направлениях Шуши, Губадлы и Лачина. Для того, чтобы начать подготовку к открытию Зангезурского коридора восстанавливаются автодорожная инфраструктура и железные дороги в Физулинском и Зангиланском районах. Для этого в первую очередь, нужно очистить территории от мин. Предоставление карт минных полей ускорит созидательную работу. С другой стороны, получение карт минных полей спасет от угрозы десятки тысяч наших граждан, в том числе наших саперов и ускорит строительно-восстановительные работы, начатые на освобожденных территориях президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также процесс возвращения вынужденных переселенцев», — цитирует Аскерова АПА.

Председатель комитета отметил, что с учетом этого получение карт минных полей Физули и Зангилана – очередной дипломатический успех президента Ильхама Алиева.

Minval.az