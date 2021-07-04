

Спасатели подтвердили спасение 19 человек после, сошедшего накануне, мощного оползня в городе Атами префектуры Сидзуока в Японии, двое погибли, еще двое пострадали, несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести, заявил в воскресенье премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

«К настоящему времени подтверждена гибель двух человек, пострадали еще два человека. Несколько человек числятся пропавшими. Получено подтверждение о спасении 19 человек. Ущерб нанесен примерно 130 домам», — цитирует телеканал NHK слова главы японского правительства.

Суга также отметил, что в связи с продолжающимися ливневыми дождями в различных регионах повышается риск подтоплений и схода оползней.

«Пожалуйста, внимательно следите за обновлениями прогноза погоды и информацией относительно рекомендаций по эвакуации с тем, чтобы избежать приближения к опасным районам, а также чтобы предпринять меры для обеспечения своей безопасности как можно скорее», — добавил Суга.

Около 10 утра субботы в городе Атами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио сошел мощный оползень. В городе были немедленно начаты поисково-спасательные работы, а в связи с повышенным риском схода новых оползней власти префектуры объявили о необходимости срочной эвакуации для более 35,5 тысячи человек.

Minval.az