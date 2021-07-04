

Действия администрации президента США Джо Байдена приведут к тому, что страна в течение двух недель лишится независимости от поставок энергоносителей из других стран. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге в штате Флорида.

«Еще две недели, и вы больше не будете энергонезависимыми», — сказал он. Трамп отметил, что при его администрации США не зависели от поставок углеводородов. «Нам не нужен был Ближний Восток, нам не нужна была Россия, нам никто не был нужен», — сказал бывший американский лидер.

«Через две недели вы больше не будете энергонезависимыми. Они прекращают сдачу в аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений, они прекращают бурение. Они хотят перейти на ветряные турбины», — добавил экс-президент США. Он выразил уверенность в том, что выгоду от этого получают Германия и Китай, где производят указанные турбины.

Администрация президента США Джо Байдена в январе ввела мораторий на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений. В июне его действие было приостановлено судом по требованию республиканцев.

Minval.az