Позиция «лежа на животе» может освободить пораженные коронавирусом легкие пациента и облегчить дыхание, однако не является панацеей, пишет ТАСС.

«Прон-позиция (положение пациента на животе), она применяется от средне-тяжелого поражения легких, то есть — средне-тяжелое и тяжелое. Это примерно от 30%. То есть, начиная от среднетяжелого положения она (позиция на животе) будет проводить профилактику не распространения вообще инфекции, а именно профилактику дыхательной недостаточности», — пояснил научный сотрудник Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского, врач-пульмонолог Алексей Никишенков.

Он добавил, что нахождение пациента с коронавирусом преимущественно на животе, сон в такой позе при незначительных поражениях легких — от 5% до 15%, или даже просто при положительном тесте на коронавирус без заметных симптомов — не имеет смысла. » Это никак не повлияет на профилактику развития пневмонии», — уточнил Никишенков.

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