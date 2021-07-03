Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что США больше не являются страной «честных и открытых выборов». Такую оценку он высказал в распространенном в пятницу вечером заявлении, передаёт ТАСС.

«Посмотрите, что происходит в Нью-Йорке с их фальшивыми выборами», — отметил Трамп. Так он прокомментировал инцидент, произошедший на праймериз Демократической партии на выборах мэра Нью-Йорка, где по ошибке были подсчитаны 135 тыс. тестовых голосов.

«Ровно то же самое произошло на подтасованных президентских выборах 2020 года, — заявил проигравший по их итогам Трамп. — Америка более не является страной честных и открытых выборов».

Бывший американский лидер при этом в очередной раз обрушился с критикой на своих политических оппонентов из Демократической партии. По его словам, демократы настраивают «радикально-левых прокуроров» против Республиканской партии, чтобы «украсть выборы». «Они уничтожают нашу страну», — заключил Трамп.

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