За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 73 621 человек, сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров. За день число получивших первую дозу вакцины составило 33 992, вторую дозу получили 39 629 человек.
За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 73 621 человек, сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров. За день число получивших первую дозу вакцины составило 33 992, вторую дозу получили 39 629 человек.
Дата: 2021/07/02 17:04
Раздел: Новость
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