За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 73 621 человек, сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров. За день число получивших первую дозу вакцины составило 33 992, вторую дозу получили 39 629 человек.

Minval.az