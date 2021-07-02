В Азербайджане успешно продолжается процесс вакцинации от коронавируса. Ежедневно граждане получают в среднем более 80 тысяч доз вакцины. Мы планируем завершить вакцинацию до осени. Об этом сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в ближайшее время охват вакцинацией в Азербайджане будет расширен, и поставлена цель — довести количество вводимых доз вакцины до 100 тысяч в сутки.

«Для этого все наши структуры координируют свою деятельность. В настоящее время в Азербайджане используются четыре вакцины от коронавируса. Это препарат Coronovac китайской компании Sinovac, доставленные в Азербайджан в рамках COVAX Pfizer-BioNTech и AstraZeneca, а также «Спутник V». Азербайджан — одна из немногих стран, где доступны четыре вакцины. Граждане уже получили свыше 3,5 миллиона доз препарата, и этот показатель стремительно приближается к четырем миллионам. В настоящее время вакцинация проводится среди лиц старше 18 лет. Наша основная цель — завершить вакцинацию до осени», — цитирует Байрамлы «Тренд».

По его словам, вакцинация — самый радикальный и верный способ борьбы с пандемией.

Minval.az