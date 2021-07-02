«Первые танки Altay турецкого производства планируется передать ВС Турции в начале 2023 года. Эти танки будут также производиться на этом предприятии».

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения в провинции Сакарья завода по производству гусениц для танков.

Президент Турции привлек внимание к успехам оборонпрома страны.

Уверен, что танки Altay достигнут того же признания, что и ударные беспилотники, о которых говорят во всем мире, сказал Эрдоган.

Президент также коснулся внешнеполитических приоритетов Анкары.

«Турция сохранит присутствие и в Ливии, и в Азербайджане, и в Сирии, и в Восточном Средиземноморье», — заверил глава государства.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция вне всяких сомнений возьмет то, что ей полагается по праву. «Мы продолжим разведочные работы в Восточной Средиземноморье, в особенности у берегов Кипра», — сказал он.

Minval.az