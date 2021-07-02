В Минздраве сменился главный педиатр.
Сообщается, что на место Насиба Гулиева назначен заведующий отделением педиатрии и неонатологии клиники «Baku Medical Plaza» Эркин Рагимов.
В Минздраве сменился главный педиатр.
Сообщается, что на место Насиба Гулиева назначен заведующий отделением педиатрии и неонатологии клиники «Baku Medical Plaza» Эркин Рагимов.
Дата: 2021/07/02 15:37
Раздел: Новость
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