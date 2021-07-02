Около 4 тысяч человек, задержанных в связи с конфликтом на Донбассе, стали жертвами пыток и жестокого обращения в период с 2014 до конца апреля 2021 года. Об этом сообщается в докладе на сайте мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

«По оценкам УВКПЧ, общее количество лиц, задержанных в связи с конфликтом, которые стали жертвами пыток и жестокого обращения, с 2014 года по 2021 год составляет около 4 тыс. человек (3 400 мужчин и приблизительно 600 женщин), в том числе примерно 340 жертв сексуального насилия (190 — 230 мужчин и 120 — 140 женщин)», — сказано в докладе. При этом авторы доклада уточняют, что имеются в виду задержания по обе стороны линии соприкосновения войск противников.

По данным миссии, общее количество задержанных за указанный период составляет от 7,9 тыс. до 8,7 тыс. человек.

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