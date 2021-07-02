

Американская компания Johnson&Johnson объявила об эффективности своей однокомпонентной вакцины против активно распространяющегося в мире индийского варианта COVID-19 «дельта». Об этом сообщается на сайте компании.

«Johnson&Johnson обнародовала данные, которые показывают, что ее однокомпонентная вакцина от COVID-19 вызывает сильную и стойкую реакцию на штамм „дельта“ и другие широко распространенные разновидности SARS-CoV-2», — сказано в заявлении J&J.

Представили компании добавили, что вакцина обеспечивает защиту от этих штаммов как минимум в течение восьми месяцев.

«Мы считаем, что наша вакцина обеспечивает надежную защиту против COVID-19», — заявил заместитель председателя исполнительного комитета и главный научный сотрудник J&J Пол Стоффельс.

Напомним, ранее главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Беата Яворчик заявила, что индийский вариант коронавируса «дельта» в большей степени угрожает экономическому росту стран с низкими темпами вакцинации.

«Хотя пересмотренные прогнозы дают основания для оптимизма, остается огромная неопределенность в отношении распространения варианта COVID-19 „дельта“, который представляет особенно большие риски для стран, которые добились меньшего прогресса в вакцинации, и для экономик, сильно зависящих от международного туризма», — рассказала она.

Minval.az