

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева взяла на себя расходы по изготовлению надгробного памятника народному поэту Мусе Ягубу.

Об этом сообщила дочь народного поэта Ягут Ягубова.

По ее словам, 1 июля связались с их семьей.

«Нам сказали ничего не делать, Мехрибан ханум взяла на себя решение этого вопроса. Работа уже началась», -цитирует Я.Ягубову Репорт.

Отметим, что М. Ягуб скончался 7 мая в селе Буйнуз Исмаиллинского района. Его похоронили на сельском кладбище, рядом с женой.

Minval.az