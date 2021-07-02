

Правительство США выделило Азербайджану дополнительно 1 млн долларов на борьбу c COVID-19. Об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Лиценбергер в Шамахы на церемонии передачи Всемирной организацией здравоохранения TƏBİB трех мобильных клиник в рамках проекта»PROACT-Care».

По словам посла, эти выделенные средства будут предоставлены Азербайджану через ВОЗ и Красный крест.

В целом, США выделили Азербайджану 6,6 млн долларов на преодоление последствий пандемии коронавируса в сфере здравоохранения и экономики.

Minval.az