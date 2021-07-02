Компания Virgin Galactic объявила, что планирует 11 июля провести испытательный суборбитальный космический полет с участием основателя компании миллиардера Ричарда Брэнсона. Если запуск состоится, Брэнсон на девять дней опередит основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса, который планирует 20 июля отправиться в суборбитальный полет на корабле своей аэрокосмической компании Blue Origin.

Полет Virgin Galactic пройдет на космолете компании Unity-22. Корабль стартует с воздуха на высоте 16 километров с самолета-носителя, затем разгонится до сверхзвуковых скоростей и проведет в полете около двух часов. Он поднимется на высоту 80 километров над Землей — до границы, которую в США считают началом космоса. Участники полета проведут несколько минут в условиях невесомости, после чего вернутся назад, отмечает Meduza.

Это будет четвертый испытательный полет Virgin Galactic и первая миссия с участием двух пилотов и четырех специалистов на борту (до этого, 22 мая, был полет с двумя пилотами). Вместе с Брэнсоном в полет отправятся главный астронавт-инструктор компании Бет Мозес, старший операционный инженер Колин Беннетт, вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Космолетом Unity-22 будут управлять Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.

Minval.az