Врачи подтвердили, что 79-летняя народная артистка России Вера Алентова больна коронавирусом. Об этом сообщает «Пятый канал».

Коронавирус ранее нашли у ее супруга — режиссера Владимира Меньшова. Утверждается, что актриса чувствует себя хорошо.

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