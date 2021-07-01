

Дело в отношении Ровшана Акберова направлено в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Напомним, в Следственном управлении Генпрокуратуры после следственных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что Акберов Ровшан Тельман оглу (1965 г.р.) в ночь на 1 июня 2001 года во время конфликта с Алиевым Эльчином Федай оглу у киевского кафе «Сикора» примерно в два-три часа ночи нанес ему удар в сердце колюще-режущим предметом, вследствие чего последний скончался.

Р.Акберов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК, ему предъявлено обвинение, и на основании представления Генпрокуратуры решением Бакинского военного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

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