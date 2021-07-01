«И Турция, и Азербайджан являются друзьями Британии. Турция – союзник НАТО. Мы очень высоко оцениваем Программу сотрудничества во имя мира Азербайджана с НАТО и вклад вашей страны в многонациональные миссии НАТО в Афганистане, это ценный вклад в глобальную безопасность».

Об этом сказал АПА посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Джеймс Шарп.

«Шушинская декларация – это в первую очередь дело Азербайджана и Турции. Могу сказать, что я считаю важным, чтобы после прошлогоднего конфликта между Азербайджаном и Арменией стороны создали доверие между собой за счет диалога и конкретных мер доверия. Недавнее предоставление минных карт и обмен удерживаемыми лицами были важным шагом, и я надеюсь, что мы станем свидетелями большого количества таких договоренностей», – отметил он.

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