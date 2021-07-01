

Армения становится самой отсталой страной региона. К сожалению, эта тенденция начинает обретать институциональный характер. Об этом сделал запись на своем Telegram-канале бывший вице-премьер республики, член блока «Армения» Армен Геворкян.

Оппозиционер отметил, что говорит об этом не из-за итогов недавнего голосования, а потому, что его беспокоит основная причина результатов этого самого голосования. «Согласно исследованию Всемирного банка, уровень образовательной бедности в Армении составляет 35%. Это означает, что каждый третий ученик в возрасте до 10 лет не может свободно читать и понимать соответствующий возрасту текст.

Он убежден, что нынешней власти образованные люди не нужны, не нужны качественные человеческие ресурсы, поскольку необразованными людьми легче манипулировать, их легче вводить в заблуждение. «Это также закладывает основу для долгосрочных поражений. Армения, всегда имевшая высокий образовательный ценз и человеческий потенциал, сегодня теряет этот капитал. Эти показатели формируют описание Армении завтрашнего дня, и это очень тревожно», — отметил бывший вице-премьер республики.

По его словам, состояние системы образования на сегодняшний день становится одной из основных причин массовой эмиграции. Многие армяне, по мнению Армена Геворкяна, до сих пор считают важным наличие качественного образования у своих детей, и по этой причине они ищут его за пределами Армении.

Minval.az