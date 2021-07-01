Ереван выделит $18 млн на новую «программу поддержки» армян в Ханкенди.
Средства будут направлены «на финансирование коммунальных и общих расходов».
Ереван выделит $18 млн на новую «программу поддержки» армян в Ханкенди.
Средства будут направлены «на финансирование коммунальных и общих расходов».
Дата: 2021/07/01 12:14
Раздел: Новость
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