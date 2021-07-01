В рамках состоявшегося в Ташкенте узбекско-турецкого бизнес-форума было подписано 25 документов на общую сумму $ 679 млн. Об этом сообщило Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

«По итогам форума были подписаны 25 документов на общую сумму $ 679 млн, в том числе по реализации 10 инвестиционных проектов общей стоимостью $ 514,7 млн и 15 торговых контрактов на сумму $ 165,2 млн», — говорится в сообщении.

Форум прошел накануне, 28 июня. В нем приняли участие вице-премьер Сардор Умурзаков и вице-президент Турции Фуат Октай, множество чиновников, а также более 250 представителей бизнеса двух стран.

Участники форума рассказывали о поддержке предпринимательства в Узбекистане, инвестиционном климате, налоговых реформах. Главы делегаций двух стран призвали представителей бизнеса к активному взаимодействию.

Minval.az