Россия в рамках обязательств по ОДКБ окажет Таджикистану необходимую помощь в случае усиления террористических угроз с территории Афганистана по мере вывода из страны американских войск, заявил в четверг журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Свое заявление он сделал перед заседанием Совета Парламентской ассамблеи (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе.

«Если потребуется, мы, конечно, в рамках обязательств по ОДКБ будем оказывать помощь всестороннюю Таджикистану (в случае нарастания террористической угрозы). Мы его, естественно, в одиночку не оставим», — сказал Шаманов, входящий в российскую делегацию.

По его словам, ситуация в Афганистане будет обсуждаться на Совете ПА ОДКБ. «Я думаю, эта тема больше в плоскости оценочной может затрагиваться. На сегодняшний день — мы вчера и сегодня беседовали с коллегами — такого острого беспокойства руководство государства Таджикистан не высказывает», — отметил он.

При этом с точки зрения прогнозирования, уверен Шаманов, этот вопрос необходимо держать на контроле. «Наш комитет проводит системные мероприятия по оценке ситуации. Мы предупреждали переброски части бандформирований летательными аппаратами европейских государств и американцев из Ирака в северный Афганистан. Это было несколько лет назад. То есть ситуация постоянно на мониторинге», — подчеркнул депутат.

Глава думского комитета также напомнил о позиции российской стороны в связи с обеспокоенностью по поводу ситуации в Афганистане. «Меры, в том числе и с нашей, российской стороны, обозначал и министр обороны, и президент — что нам нужно будет подумать о насыщении необходимыми средствами 201-й военной базы в Таджикистане», — указал Шаманов, добавив, что, по его сведениям, российские пограничники сейчас «принимают целый ряд мер организационного характера».

Minval.az