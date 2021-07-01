

В очередной раз задержаны лица, пытавшиеся незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории.

Согласно сообщению, продолжаются мероприятия, направленные на предотвращение проникновения граждан на освобожденные от оккупации, но не полностью очищенные от мин и других взрывчатых веществ территории без соответствующего разрешения, путем обхода контрольно-пропускных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Накануне, сотрудники Кельбаджарского районного отдела полиции задержали 6 человек, пытавшихся незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории.

Они были приглашены в отделение полиции, где с ними были проведены профилактические беседы и предупреждены, что мины и взрывчатые вещества могут представлять опасность для их жизни.

В отношении этих лиц было применена мера административного наказания, материалы направлены в районный суд для рассмотрения.

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