Суд в Лос-Анджелесе отказался удовлетворить прошение американской певицы Бритни Спирс об отстранении ее отца от опекунства, сообщает издание Variety со ссылкой на судебные документы.

Ранее Бритни Спирс выступила на судебном заседании с просьбой лишить своего отца Джеймса Спирса статуса опекуна над ней, но юридически это требование пока не было оформлено.

«Ходатайство о немедленной приостановке статуса Джеймса Спирса как единственного опекуна подопечного после назначения компании Bessemer Trust отклонено», — говорится в документах.

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