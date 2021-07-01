Физические наказания не улучшают поведение детей, а только лишь ухудшают его. Об этом пишет научный журнал Lancet со ссылкой на данные американских исследователей.

Авторы провели обзор 69 исследований по этой теме и пришли к выводу, что физические формы наказания детей со временем создавали ещё больше внешних проблемных форм поведения, таких как «повышенная агрессия, усиление антиобщественного поведения и более агрессивное поведение в школе», отмечает «РИА Новости».

Некоторые исследования показали, что физическое наказание усиливает признаки вызывающего оппозиционного расстройства, которое характеризуется вспышками гнева, склонностью к спорам, вызывающим поведением, озлобленностью, мстительностью, активным неповиновением и отказом следовать правилам.

Кроме того, одно из исследований, проведенное в Колумбии, показало что маленькие дети, которые подвергались физическому наказанию, обладали «меньшими когнитивными навыками» по сравнению с теми, кого физически не наказывали.

Ученые рекомендовали родителям прибегать к ряду альтернатив физическим наказаниям, в том числе лишать ребенка игрушек и привилегий.

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