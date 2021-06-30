

Согласно постановлению Кабинета министров «Об определении праздничных дней Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы в 2021 году» от 3 декабря 2020 года, Гурбан-байрам в этом году отмечается 20 и 21 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Согласно постановлению Кабмина «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики № 336 от 12 сентября 2020 года «О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом», 20 и 21 июля не относятся к дням, когда деятельность общественного транспорта, также пассажироперевозки в Бакметрополитене приостанавливается.

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