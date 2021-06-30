Президент России Владимир Путин рассказал, что привился российской вакциной «Спутник V». Об этом он заявил в ходе прямой линии.
Президент России Владимир Путин рассказал, что привился российской вакциной «Спутник V». Об этом он заявил в ходе прямой линии.
Дата: 2021/06/30 13:27
Раздел: Новость
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