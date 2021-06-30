Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер считает, что Баку и Ереван должны урегулировать между собой вопрос статуса лиц, задержанных в Карабахе в ходе войны и после завершения боевых действий.

«Все еще ведутся споры о некоторых задержанных, считаются ли они военнопленными, какой у них статус и могут ли они вернуться. Мы продолжаем заниматься этими вопросами», — сказал Маурер в интервью российскому изданию «Известия».

По его словам, МККК имеет прямой доступ к задержанным.

«Правительство Азербайджана уведомило нас о том, что, возникли разногласия с армянской стороной по поводу статуса (задержанных). Эту проблему Баку и Ереван должны урегулировать между собой сами. Мы можем поделиться своим опытом, можем посоветовать что-то, но соответствующие правительства должны определить и сделать окончательную оценку статуса сами», — подчеркнул он.

По его словам, МККК находится в контакте с обеими сторонами. «И надеюсь, что в будущем удастся найти решение проблемы для всех удерживаемых лиц, которые находятся в Армении и Азербайджане», — отметил он.

Отметим, официальный Баку неоднократно заявляя, что вернул Еревану всех военнопленных и задержанных лиц. Баку не считает военнопленными лиц, задержанных в Карабахе после завершения боевых действий в ноябре 2020 года: эти лица нарушили законодательство страны, незаконно проникли на азербайджанскую территорию, причастны к совершению терактов и нападений на военных и гражданских лиц.

Minval.az