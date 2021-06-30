Появится ли на территории Армении еще одна российская база — на сей раз в Зангезуре? Официально этой новой базы пока еще как бы нет. Но, по сообщению ряда СМИ, в том числе «Азатутюн», Москва и Ереван уже официально ведут переговоры о расширении российской базы. В Москву на основе решения и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна отправилась представительная делегация, в состав которой входят высокопоставленные чиновники Минобороны, МИДа, Министерства территориального управления и инфраструктур, Генштаба ВС и т.д. Правда, кто представляет в делегации МИД Армении, где подало в отставку все руководство, не уточняется. Зато известно, что обсуждать будут отведение для российской базы новых земельных участков.

Строго говоря, в связи с открытием Зангезурского коридора, безопасность которого будут обеспечивать российские пограничники, им передается 7 земельных участков в Зангезуре. Но еще в начале мая Пашинян, выступая в парламенте, заявил: «Был поднят вопрос о безопасности Сюника, о 102-й военной базе. Считаю, что это не секрет, что в Сюникской области созданы два новых опорных пункта 102-й российской военной базы. Создание этих новых опорных пунктов является дополнительной гарантией обеспечения безопасности Сюникской области и Армении в целом».

И как это все понимать? Намеренно оставим в стороне гадание, что именно создается в Зангезуре — новая база или «опорные пункты» существующей базы в Гюмри. Ответим на другой вопрос: с какой целью создается новый военно-инфраструктурный узел? И насколько это вообще логично — так демонстративно наращивать в Зангезуре российский военный «кулак»?

А вот тут есть очень деликатные аспекты. В Армении, где, как долгие годы были уверены эксперты, в принципе не могло существовать никаких других настроений, кроме пророссийских, позиции Кремля ощутимо пошатнулись. Тревожным звонком, по совести говоря, была уже «шашлычная революция» Пашиняна. А совсем недавно в Армении прошли досрочные парламентские выборы, где Роберт Кочарян, которого считали «фаворитом Москвы», потерпел тяжелое поражение от Никола Пашиняна. Россию в Армении обвиняют в «предательстве», требуют «переориентации» на Запад, ищут подходы то к США, то к Франции…Возможно, конечно, что, расширяя свою базу, Россия как раз и рассчитывает укрепить свои позиции в Армении. Но не лучше ли было бы направить те же средства в экономику — в виде инвестиций? Создание военной базы — дело ой какое дорогостоящее. И если «такие деньги, да в мирных целях» — это имело бы куда больший эффект, особенно в бедной и стремительно пустеющей Армении. А еще позволило бы избежать неудобных вопросов в соседних странах. Военная база — это, простите за банальность, не парк российско-армянской дружбы и не университет по подготовке славистов. Так против кого ее создают? Новые военные базы, да еще в стол чувствительных регионах, априори повышают напряженность и, скажем так, не служат укреплению климата доверия. С учетом местной специфики — тем более.

В Армении, напомним, уже давно истерично требуют от Москвы вмешаться в ситуацию и «обеспечить безопасность Сюника», то есть Зангезура, где такие-сякие азербайджанцы проводят делимитацию и демаркацию границ. Что вызывает в Армении весьма нервную реакцию: за время оккупации сопредельных с Арменией Зангеланского, Губадлинского, Латинского и Кельбаджарского районов к Армении было незаконно «присоединено» немало азербайджанских земель, и теперь их приходится возвращать.

И как на таком фоне выглядит открытие российской базы в Зангезуре?

Будем реалистами. Появление новых пунктов базирования в Зангезуре никоим образом не повлияет на политическую волю и решимость Азербайджана довести до логического завершения процесс делимитации и демаркации границ. Во-первых, требования нашей страны полностью соответствуют нормам международного права. Во-вторых, победа Азербайджана в 44-дневной войне создала в регионе принципиально новую геополитическую ситуацию, на которую теперь и ориентируется Азербайджан. А в-третьих, делимитация и демаркация границ оговорены тем самым трехсторонним заявлением от 10 ноября, под которым стоит подпись президента РФ Владимира Путина.

Но если так, то к чему предпринимать шаги, которые априори не служат ни миру, ни безопасности, ни доверию в регионе? И еще подпитывают в армянском обществе надежды по принципу «заграница, то есть Москва, нам поможет»? И, наконец, осознают ли в России, что у каждого решения есть политическая цена, и платить ее придется за пределами собственно армнского трека?

Нурани, обозреватель

Minval.az