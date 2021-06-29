

Находящаяся в Венгрии с официальным визитом парламентская делегация под руководством спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой приняла участие в мероприятии «2021-й год – Год Низами Гянджеви» в будапештском представительстве Тюркского совета.

Глава будапештского офиса ТС Янош Ховари поделился мыслями о деятельности Венгрии в этой структуре в качестве наблюдателя.

Затем выступил заместитель госсекретаря МИД Венгрии Андраш Бараньи, затронувший текущее положение и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Венгрией.

По его словам, Азербайджан для Венгрии – братское государство и стратегический партнёр. Он подчеркнул, что реализовываемое в рамках Тюркского совета сотрудничество привносит свой вклад в развитие двусторонних отношений между нашими странами.

Тем временем спикер С.Гафарова подчеркнула значение решения парламента Венгрии о продолжении интеграции в тюркский мир.

Она отметила, что в настоящее время и Венгрия, и тюркские государства прилагают усилия для углубления сотрудничества между ними.

Венгрия была принята в Тюркский совет всего лишь три года назад, но с тех пор для укрепления связей сделано много шагов. Коснувшись влияния укрепляющихся политических связей на иные сферы, председатель азербайджанского парламента сказала, что целенаправленные совместные усилия Венгрии и тюркских государств уже дали положительные результаты в экономике.

Представители Азербайджана, Турции, Киргизии, Узбекистана и Казахстана вместе со своими коллегами из Венгрии придают огромное значение интенсификации уже существующих связей, подчеркнула Сахиба Гафарова.

Продолжая, Сахиба Гафарова заметила, что ещё одной важной задачей, которую поставил перед собой Тюркский совет, является координация действий в борьбе против международного терроризма, сепаратизма, экстремизма и трансграничных преступлений.

Она напомнила участникам мероприятия в этом контексте, что Азербайджан 30 лет страдал от армянской оккупации.

Но в прошлом году Азербайджан использовал собственные военно-политические средства и положил конец тридцати годам армянской оккупации.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что Азербайджан в ходе продлившейся 44 дня Отечественной войны полностью освободил свои исторические земли и принудил Армению к подписанию 10-го ноября 2020-го года акта о капитуляции. Спикер выразила искреннюю благодарность от своего лица и от имени Милли Меджлиса Азербайджана правительствам и народам государств-участников Тюркского совета за их поддержку справедливой позиции Азербайджана в этой войне с агрессией и оккупацией.

По словам С.Гафаровой, весьма отрадно то, что нашим странам удалось наладить парламентское измерение тюркского единства. По ее словам, парламентская ассамблея тюркоязычных стран – ТЮРКПА – исключительно важна для углубления текущего сотрудничества между нашими народами.

«Чувство радости вызывает и то, что и другие страны направляют свои заявления о членстве в Тюркском совете. Более десяти наших партнёров выразили своё намерение получить статуса наблюдателя в этой структуре», – заметила Гафарова.

Следом выступили Лаура Пал, переводчица выпущенной в Венгрии книги, посвящённой гениальному азербайджанскому поэту Низами Гянджеви, Пери Бенедек и другие. Была продемонстрирована программа, посвящённая памяти Низами Гянджеви.

Minval.az