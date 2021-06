Министр иностранных дел Германии Хайко Маас поспорил со своим коллегой из Великобритании Домиником Раабом на ящик пива об итогах футбольного матча между сборными двух стран. Глава немецкого МИД рассказал об этом в Twitter.

«Мой коллега и я согласны почти во всем, что касается международной повестки, но не касательно того, кто победит в сегодняшнем матче на стадионе Уэмбли», — подчеркнул дипломат. Он уточнил условия спора, по которым представитель победившей страны получит ящик пива от проигравшего.

На матче в Лондоне команда Англии победила немцев в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со счетом 2:0. Английские футболисты выбили команду Германии с Евро-2021. Таким образом, Маас проспорил Раабу ящик пива.

My 🇬🇧 colleague and I agree on almost anything in intl. affairs — but not on who will win at #Wembley tonight. So, how about a little wager, @DominicRaab😉? The winner of #ENGGER gets a crate of beer. #GER didn’t lose its last 7 matches at Wembley. Keep it that way, @DFB_Team! pic.twitter.com/TlS2FDhYsv

— Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) June 29, 2021