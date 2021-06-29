Суд Стамбула освободил бизнесмена Мубариза Мансимова из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.
Об этом сообщила помощница Мансимова Фидан Гулиева в своем аккаунте в Facebook.
Суд Стамбула освободил бизнесмена Мубариза Мансимова из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.
Об этом сообщила помощница Мансимова Фидан Гулиева в своем аккаунте в Facebook.
Дата: 2021/06/29 17:13
Раздел: Новость
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