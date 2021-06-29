Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации по защите от штамма коронавируса «дельта».

Рекомендуется продолжать носить маску; придерживаться социальной дистанции; находиться в проветриваемых помещениях; придерживаться гигиены рук; избегать скопления людей.

По словам помощника гендиректора ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и медицинских изделий Мариангелы Симао, вакцинированные люди не могут чувствовать себя в безопасности только потому, что они получили две дозы, им все еще нужно защищаться.

Minval.az