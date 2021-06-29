Акции американской компании Facebook выросли на 4,18%, до 355,64 долларов по итогам торгов в понедельник, 28 июня, и составили 1,008 трлн долларов совокупной стоимости компании, пишет CNN Business.

Резкий скачок котировок связан с решением суда, который отклонил антитрастовый иск Федеральной торговой комиссии США. Это дело могло привести к разделению бизнеса Facebook.

«Федеральный суд отклонил жалобу Федеральной торговой комиссии против Facebook по (монопольного положения компании, — ред.), Заявив, что агентство не предоставило доказательств своих утверждений», — отмечает издание.

В суде посчитали, что федеральные органы не предоставили достаточно фактов, чтобы доказать, что компания занимает долю «60% плюс» на рынке социальных медиа.

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