В США обнаружили новый способ, с помощью которого коронавирус заражает человека, говорится в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе определили, что SARS-CoV-2 способен находить альтернативные способы заражения клеток человека, даже если у тех отсутствует ангиотензин-превращающий фермент ACE2 — рецептор, служащий точкой входа вируса в клетку. В частности, стало известно, что из-за очередной мутации вирус способен инфицировать изначально невосприимчивые к нему клетки аденокарциномы человека H522.

Minval.az