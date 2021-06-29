Президент Чехии Милош Земан считает трансгендерных людей «по сути отвратительными». «Я могу понять геев, лесбиянок и так далее. Но знаете, кого я вообще не понимаю? Это трансгендеры», — цитирует Земана телеканал CNN Prima NEWS.

По его словам, операция по смене пола – «преступление членовредительства». «Каждая операция — это риск. И эти трансгендеры действительно мне отвратительны», — сказал Земан.

Он также коснулся венгерского закона, , ограничивающего распространение материалов среди несовершеннолетних о гомосексуальности и смене пола, который вызвал возмущение в ЕС.

По словам Земана, эти государства (члены ЕС) не должны вмешиваться в дела Венгрии.

«Если бы я был немного моложе, я бы организовал огромную демонстрацию гетеросексуалов в Праге. На нее пришли бы миллионы », — добавил Земан. По словам Земана, сексуальная ориентация — личное дело каждого. «Если кто-то принадлежит к тому или иному сексуальному меньшинству, это его личное дело. Когда он демонстрирует свою ориентацию, он превозносит себя выше других», — добавил Земан.

При этом он отметил, не имеет ничего против преподавания полового воспитания, в том числе о ЛГБТ, но только в средней школе. «Мы говорим о детях начальной школы. Дети даже не могут этого понять», — добавил Земан.

Minval.az