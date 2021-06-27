Власти Турции объявили об очередном ослаблении мер по борьбе с коронавирусом COVID-19 с 1 июля на фоне улучшения эпидемситуации в стране, пишет Anadolu.

Согласно циркуляру Министерства внутренних дел республики, с четверга будут полностью отменены комендантский час и сняты ограничения на междугородние поездки.

Кроме того, с упомянутой даты снова откроются все рабочие места и кинотеатры, которые приостановили свою деятельность в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Кафе и рестораны смогут обслуживать посетителей без ограничения количества гостей в помещениях и на открытом воздухе.

Кроме того, с 1 тюля свадебные церемонии на открытом воздухе будут проводиться без ограничения количества гостей.

Концерты и фестивали будут разрешены при соблюдении ранее установленных правил предосторожности.

Парки, сады, места для пикников и кемпинги также будут открыты для посетителей.

Наряду с этим, отменяется обязательный карантин для прибывающих из Бангладеш, Бразилии, ЮАР, Индии, Непала, Шри-Ланки.

Срок обязательного карантина для лиц, прибывающих в Турцию из Афганистана и Пакистана или находившихся в этих странах в течение последних 14 дней, будет сокращен до 10 дней.

Minval.az