Министерство культуры и информационной политики Украины объявило 27 июня, что исключило поп-певца Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

В этот список артиста включили всего три дня назад на основании письма Службы безопасности Украины. Она же прислала в Минкультуры новое письмо «с просьбой отозвать предыдущее письмо», сообщили в министерстве.

«Причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к Минкультуры не указывает», — добавили в ведомстве.

Сам Киркоров, комментируя в инстаграме свое попадание в черный список, называл его абсурдом и решением не против него, а «против России, ненависть к которой захлестывает». «Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть», — заявил певец.

Minval.az