

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет солнечной. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-26 градусов тепла, днем 36-39, местами 40 градусов, в Баку ночью 24-26, днем 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 50-60, днем-30-35 процентов.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) 26-27 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) 27-28 градусов тепла.

28 июня в районах Азербайджана осадков не ожидается, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26 градусов, днем 37-42 градуса, в горах ночью 15-20 градусов, днем 28-33 градуса тепла.

Minval.az