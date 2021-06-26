По случаю 26 июня — Дня Вооруженных сил Азербайджанской Республики, Nar в очередной раз поддержал азербайджанскую армию. Так, при поддержке Министерства обороны, оператор мобильной связи посетил воинскую часть «Н», расположенную на освобожденной от оккупации территории, где встретился с военнослужащими. Кроме того, Nar презентовал различные подарки и книги нескольким воинским частям, расположенным на освобожденных территориях, для эффективной организации досуга солдат. Цель — отдать дань уважения нашим солдатам -победителям, охраняющим Родину. Оператор мобильной связи, который всегда трепетно относится к патриотическим обязанностям, считает своим долгом оказать моральную поддержку нашим солдатам.

Следует отметить, что Nar также устанавливает базовые станции на освобожденных территориях. Качественной и бесперебойной сетью уже обеспечены Шуша, Джебраил и Ходжавенд, включая поселок Гадрут. Обеспечение освобожденных земель современной и постоянной коммуникационной инфраструктурой — является одним из основных приоритетов мобильного оператора.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8760 базовых станций и охватывающей 90% территории страны.

Minval.az