Управление по санитарному контролю за продуктами и медикаментами США добавило в сопроводительную документацию вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna предупреждения о возможных редких побочных эффектах на сердце, сообщается на сайте регулятора.

«Данные вакцины от COVID-19 предполагают повышенный риска миокардита (воспаление сердечной мышцы) и перикардита (воспаление ткани, окружающей сердце) после вакцинации», — отмечается в сообщении.

Так, пациентам рекомендовано немедленно обратиться за медицинской помощью если они почувствуют боль в груди, одышку или ощущение учащенного сердцебиения, трепетания или стука сердца.

Ведомство уточнило, что на 300 миллионов доз вакцин Pfizer и Moderna, примененных в США, было зарегистрировано около 1,2 тысячи случаев миокардита и перикардита. Еще около 300 человек в возрасте до 30 лет оказались в больницах, однако практически все они были выписаны после проведенного обследования.

Вакцины Moderna и Pfizer являются двумя из трех препаратов, одобренных в США — в стране также одобрено для использования однокомпонентное средство американской Johnson & Johnson.

Minval.az