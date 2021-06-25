

США в вопросе санкций против Беларуси попытаются сравняться с Евросоюзом, который ввел секторальные экономические ограничения, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«ЕС идет на один шаг впереди, введя секторальные санкции против белорусской экономики и тех сфер, от которых зависит президент Александр Лукашенко. Мы попытаемся сравняться в этом», — сказала Нуланд в ходе онлайн-семинара Американского совета по Германии.

Она назвала белорусского лидера «бандитом». «Лукашенко доказал, что он бандит не только в своей стране, но и международного масштаба», — цитирует Нуланд РИА Новости.

Высокопоставленный представитель американской администрации заявила, что нынешние власти Беларуси поддерживает Москва, в том числе финансово. США в это время продолжают консультации с гражданским обществом и представителями белорусской оппозиции, сказала Нуланд.

Minval.az