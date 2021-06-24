

Женщины в непропорционально большей степени, чем мужчины, пострадали от пандемии коронавируса, предоставление им возможности вернуться к работе поможет восстановлению экономики после COVID.

Об этом заявила глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

«Я хочу отметить, что женщины пострадали от пандемии в непропорционально большей степени. Они чрезмерно представлены в таких секторах, как питание, услуги, розничная торговля и туризм, и, как правило, несут большую нагрузку в части неоплачиваемой работы по дому», — сказала Оконджо-Ивеала в ходе онлайн-саммита, организованного Коалицией предприятий сферы услуг (CSI).

По мнению главы ВТО, предоставление женщинам возможности вернуться к работе и оснащение принадлежащих женщинам предприятий инструментами, необходимыми для подключения к национальным, региональным и глобальным цепочкам поставок, будут способствовать «более инклюзивному восстановлению» экономики. Как добавила Оконджо-Ивеала, в этом году у государств есть возможность определить будущее направление постковидной глобальной экономики.

Minval.az