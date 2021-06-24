Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила, почему российский певец Филипп Киркоров представляет угрозу безопасности страны. Об этом сообщает УНИАН.

Артист не раз высказывался в поддержку оккупации Крыма Россией и называл полуостров частью РФ, пояснили в ведомстве. Кроме того, он регулярно выступал в Крыму, приезжая туда не через Украину.

«У СБУ есть доказательства, что Филипп Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия Российской Федерации», — подчеркнули в спецслужбе.

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