Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не считает, что официальный Лондон лжет о подробностях произошедшего в среду у побережья Крыма инцидента с британским эсминцем HMS Defender. Об этом глава правительства заявил в четверг группе британских журналистов, отвечая на вопрос, признает ли он обвинения МИД РФ в том, что британские власти лгут.

«Это не соответствует имеющейся у меня информации и, согласно моему пониманию ситуации, ударная группа следовала тем маршрутом, которого и следовало ожидать, через международные воды в соответствии с международным правом», — сказал Джонсон, слова которого приводит информагентство PA.

«Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма», — заявил премьер.

Minval.az